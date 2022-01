Torino-Fiorentina | programma e telecronisti Dazn Serie A 2021 2022

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ile isudi, match valido per la ventunesima giornata di. Partita ancora in dubbio: si giocherà o no? A ogni modo, la Lega ha vinto il ricorso al Tar contro le Asl, dunque i vaccinati con terza dose dei granata possono scendere in campo contro i viola che non hanno peraltro esordito fin qui nel. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di domenica 9 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Stefan Schwoch. SportFace.

UDINESE-ATALANTA CONFERMATA DOMANI ALLE 16.30 TORINO-FIORENTINA SPOSTATA A LUNEDI ALLE 17.00

Commenta per primo(3 - 4 - 2 - 1): Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.(4 - 3 - 3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, ...STATISTICHE E PRECEDENTI - Ilha vinto solamente tre delle ultime 25 sfide di Serie A contro la(9N, 13P), la più recente nel dicembre 2019, con Walter Mazzarri in panchina. La ...La Fiorentina ha segnato in tutte le ultime 16 partite di Serie A contro il Torino: dovesse trovare il gol in questo match registrerebbe il suo nuovo record di partite di fila in gol contro una ...La partita Torino - Fiorentina di lunedì 10 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022 ...