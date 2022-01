Strage di bambini nel Bronx: New York City in lutto (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ultimo grande incendio nel Bronx con tante vittime risaliva al 1990. In quell’anno le fiamme devastarono l’Happy LAnd, un night club in cui persero la vita 87 persone. La storia si ripete oggi. Infatti è di almeno 19 morti, tra cui 9 bambini, il drammatico bilancio di un vasto incendio che si è sviluppato in un edificio nel Bronx, a New York City. Il rogo è divampato in un palazzo residenziale di 19 piani e all’incirca 200 vigili del fuoco sono intervenuti, riuscendo a spegnerlo. Decine di persone sono rimaste intossicate. Si registrano almeno 63 feriti di cui 32 ricoverati in ospedale con ustioni di diverso grado e sintomi di asfissia da fumo. Per il capo dei vigili del fuoco, Daniel Nigro, è “uno dei peggiori incendi della storia recente della città”. Le fiamme si sarebbero sprigionate verso le ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ultimo grande incendio nelcon tante vittime risaliva al 1990. In quell’anno le fiamme devastarono l’Happy LAnd, un night club in cui persero la vita 87 persone. La storia si ripete oggi. Infatti è di almeno 19 morti, tra cui 9, il drammatico bilancio di un vasto incendio che si è sviluppato in un edificio nel, a New. Il rogo è divampato in un palazzo residenziale di 19 piani e all’incirca 200 vigili del fuoco sono intervenuti, riuscendo a spegnerlo. Decine di persone sono rimaste intossicate. Si registrano almeno 63 feriti di cui 32 ricoverati in ospedale con ustioni di diverso grado e sintomi di asfissia da fumo. Per il capo dei vigili del fuoco, Daniel Nigro, è “uno dei peggiori incendi della storia recente della città”. Le fiamme si sarebbero sprigionate verso le ...

