Ragazzo con cane vittime di uno tsunami rivenuti 3600 anni dopo: l’incredibile scoperta archeologica (Di lunedì 10 gennaio 2022) Abbiamo ancora negli occhi le terribili immagini di quel dicembre 2004 quando uno tsunami travolse l’Indonesia e altre nazioni limitrofe, causando danni e morti in quantità ingenti. Eppure questo (legato agli tsunami, un tempo noti semplicemente come maremoti) è un fenomeno conosciuto fin dalla notte dei tempi. Gli archeologi infatti hanno riportato alla luce in Turchia lo scheletro di un Ragazzo e del suo cane, che si trovavano a Cesme sulla costa orientale della Nazione. Questi due scheletri sono la prova inconfutabile che uno tsunami colpì la Turchia 3600 anni fa. Leggi anche -> Una scoperta incredibile in Turchia: sotto la Terra ci sarebbe un mondo sotterraneo Il giovane e il suo cane vennero ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Abbiamo ancora negli occhi le terribili immagini di quel dicembre 2004 quando unotravolse l’Indonesia e altre nazioni limitrofe, causando de morti in quantità ingenti. Eppure questo (legato agli, un tempo noti semplicemente come maremoti) è un fenomeno conosciuto fin dalla notte dei tempi. Gli archeologi infatti hanno riportato alla luce in Turchia lo scheletro di une del suo, che si trovavano a Cesme sulla costa orientale della Nazione. Questi due scheletri sono la prova inconfutabile che unocolpì la Turchiafa. Leggi anche -> Unaincredibile in Turchia: sotto la Terra ci sarebbe un mondo sotterraneo Il giovane e il suovennero ...

Advertising

raffaellapaita : “Giovane, competente, appassionato: questo è @valerio_casini:un ragazzo della generazione Erasmus da portare in Par… - TizianoFerro : Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che… - lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - trumpettss0 : RT @dgCarmel81: stamattina il mio buongiorno lo do con lo sblocco ricordi... questo ragazzo è sempre stato chiaro lucido trasparente,bisogn… - im_from_uranus : Mi hanno cancellato il turno, dovrei ricevere il pacco ASOS, mi rivedo con l’unico ragazzo che mi abbia trattato be… -