Pensioni, chi si ritroverà 700€ in più da gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il nuovo anno porta degli aumenti sulle Pensioni dovuti alla perequazione automatica e al taglio dell’Irpef. Ecco chi riceverà fino a 700 euro Il 2022 porta importanti novità per quanto riguarda le Pensioni degli italiani che aumenteranno sia causa dell’inflazione e sia per la decurtazione dell’Irpef stabilita dal governo Draghi. Tutti i pensionati d’Italia si L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il nuovo anno porta degli aumenti sulledovuti alla perequazione automatica e al taglio dell’Irpef. Ecco chi riceverà fino a 700 euro Il 2022 porta importanti novità per quanto riguarda ledegli italiani che aumenteranno sia causa dell’inflazione e sia per la decurtazione dell’Irpef stabilita dal governo Draghi. Tutti i pensionati d’Italia si L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Alfonso39487669 : RT @dietrolapolitic: @borghi_claudio Se c'è gente idiota in giro non è colpa di draghi. È come dire che uno si taglia una mano per colpa di… - BiagioSiracusa : @sostengoi40 Dopo i barbieri che vaccinano, i premi Nobel presi per rincoglioniti, continua la farsa di Stato dell… - Stoca96062314 : @Pontifex_it Scusi santo padre, a proposito della storia dei cani e gatti e figli, circa la questione chi pagherà l… - corda_giorgio : @matteosalvinimi Avevate promesso l'aumento delle pensioni minime di invalidità lavorative ma avete aumenta… - 54Toscano : @matteosalvinimi Dopo la sanatoria agli evasori, sanatoria agli abusivi, piu soldi a chi non ne ha, meno tasse a ch… -