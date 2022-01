Napoli, Osimhen scalpita e il rientro è sempre più vicino (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ventuno novembre 2021, Osimhen si scontra con Skriniar nell’importante sfida tra Inter e Napoli. Il contatto, fortuito ovviamente, è violento e ad avere la peggio è il nigeriano, il volto si gonfia subito e già si capisce... Leggi su europa.today (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ventuno novembre 2021,si scontra con Skriniar nell’importante sfida tra Inter e. Il contatto, fortuito ovviamente, è violento e ad avere la peggio è il nigeriano, il volto si gonfia subito e già si capisce...

FBiasin : #Allegri: “#Napoli in emergenza? Aveva tutti titolari…”. Osimhen Anguissa Ruiz Koulibaly Mario Rui Lozano Gl… - PROCTOR241 : RT @Napoli_Report: #Osimhen è rientrato a #Napoli ed è già in buona forma. Domani mattina si sottoporrà alla tac di controllo con il prof.… - fedecaccy : RT @Napoli_Report: #Osimhen è rientrato a #Napoli ed è già in buona forma. Domani mattina si sottoporrà alla tac di controllo con il prof.… - MattBest__ : RT @RaffaeleDSa: Il #Napoli ha mostrato carattere e solidità difensiva in un grande momento di crisi, ma senza Osimhen continuano a mancare… - EmanueleFire : RT @RaffaeleDSa: Il #Napoli ha mostrato carattere e solidità difensiva in un grande momento di crisi, ma senza Osimhen continuano a mancare… -