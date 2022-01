Morta per mix di droga e alcol, assolti gli amici da accuse di omicidio e omissione di soccorso. Tre condanne per spaccio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ansiolitici, ketamina, cocaina e alcool, e poi l’eroina. Francesca Manfredi, 24 anni, morì tra il 22 e il 23 agosto del 2020, nella casa che condivideva con alcune persone a Brescia. Nel marzo del 2021 erano stati eseguiti alcuni arresti. Oggi il tribunale di Brescia ha assolto dall’accusa di omicidio preterintenzionale Michael Paloschi, che era accusato di aver iniettato la dose. La procura aveva chiesto la condanna a 12 anni. Assolta anche Francesca Rinaldi che era in casa con la 24enne e con Paloschi la notte in cui i tre abusarono di droga. Era indagata per omissione di soccorso. Assoluzione per morte come conseguenza di altro reato per Sara Reboldi che invece è stata condannata per spaccio. Tre condanne, tra i due mesi e l’anno e otto mesi sono state inflitte per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ansiolitici, ketamina, cocaina e alcool, e poi l’eroina. Francesca Manfredi, 24 anni, morì tra il 22 e il 23 agosto del 2020, nella casa che condivideva con alcune persone a Brescia. Nel marzo del 2021 erano stati eseguiti alcuni arresti. Oggi il tribunale di Brescia ha assolto dall’accusa dipreterintenzionale Michael Paloschi, che era accusato di aver iniettato la dose. La procura aveva chiesto la condanna a 12 anni. Assolta anche Francesca Rinaldi che era in casa con la 24enne e con Paloschi la notte in cui i tre abusarono di. Era indagata perdi. Assoluzione per morte come conseguenza di altro reato per Sara Reboldi che invece è stata condannata per. Tre, tra i due mesi e l’anno e otto mesi sono state inflitte per ...

