Lazio, per Acerbi lesione muscolare al flessore, stop di un mese (Di lunedì 10 gennaio 2022) Francesco Acerbi dovrà restare fermo un mese. Il difensore della Lazio, che si era fatto male giovedì, nella gara contro l’Empoli finita 3-3, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Acerbi era stato costretto ad uscire dal campo dopo soli 25 minuti, sostituito da Patric. Il motivo dell’infortunio era stato una ricaduta dopo lo stesso problema registrato in occasione della gara contro il Venezia del 22 dicembre. L’impiego di Acerbi contro l’Empoli aveva destato polemiche, con accuse al club, al tecnico ed allo stesso giocatore per aver accelerato il recupero. Ora Acerbi sarà costretto a saltare almeno tre partite: Salernitana e Atalanta di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Francescodovrà restare fermo un. Il difensore della, che si era fatto male giovedì, nella gara contro l’Empoli finita 3-3, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato unadi secondo grado aldella coscia sinistra.era stato costretto ad uscire dal campo dopo soli 25 minuti, sostituito da Patric. Il motivo dell’infortunio era stato una ricaduta dopo lo stesso problema registrato in occasione della gara contro il Venezia del 22 dicembre. L’impiego dicontro l’Empoli aveva destato polemiche, con accuse al club, al tecnico ed allo stesso giocatore per aver accelerato il recupero. Orasarà costretto a saltare almeno tre partite: Salernitana e Atalanta di ...

Advertising

nzingaretti : Dalla @RegioneLazio 2,5 mln di euro per garantire l’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del di… - ItaliaViva : Suppletive #Roma : Pasticcio del Tgr Lazio, ignorato per la seconda volta il candidato @valerio_casini -… - _Pedro17_ : Non abbiamo ottenuto la vittoria che volevamo per festeggiare i 122 anni del nostro club, continueremo a lavorare f… - infoitsalute : Lazio, stop di un mese per Acerbi: il centrale salterà Salernitana, Udinese e Atalanta - andreastoolbox : Infortunio Acerbi, c'è lesione: almeno un mese di stop per il difensore della Lazio | Sky Sport -