Juan Jesus, l’agente: “Ha vinto con Neymar, è un treno. A Napoli si trova da Dio. C’è un’opzione per il rinnovo” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Juan Jesus nel Napoli di Spalletti ha ritrovato lo smalto di un tempo, il suo agente Roberto Calenda apre al rinnovo con gli azzurri. Anche contro la Sampdoria, Juan Jesus si è confermato uno dei migliori del Napoli. Il difensore reduce da uno stop di due anni è stato fortemente voluto da Luciano Spalletti e le prestazioni sul campo stanno dando ragione al tecnico del Napoli. l’agente di Juan Jesus, Roberto Calenda ha parlato del presente e del futuro del difensore brasiliano ai microfoni di Radio Marte: “Juan Jesus? Il suo rendimento non mi stupisce. Lui è un ragazzo spettacolare e un professionista esemplare. Ragazzo incredibile, lui è molto ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 gennaio 2022)neldi Spalletti ha rito lo smalto di un tempo, il suo agente Roberto Calenda apre alcon gli azzurri. Anche contro la Sampdoria,si è confermato uno dei migliori del. Il difensore reduce da uno stop di due anni è stato fortemente voluto da Luciano Spalletti e le prestazioni sul campo stanno dando ragione al tecnico deldi, Roberto Calenda ha parlato del presente e del futuro del difensore brasiliano ai microfoni di Radio Marte: “? Il suo rendimento non mi stupisce. Lui è un ragazzo spettacolare e un professionista esemplare. Ragazzo incredibile, lui è molto ...

