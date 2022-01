Il presidente del Parlamento UE David Sassoli ricoverato in ospedale (Di lunedì 10 gennaio 2022) David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, è ricoverato in ospedale da diverse settimane. A renderlo noto nelle ultime ore è stato il suo portavoce Roberto Cuillo. Nel comunicato stampa diffuso dal suo ufficio comunicazione si parla di alcune “complicazioni” che lo avrebbero costretto ad annullare anche tutti gli impegni previsti nella sua agenda. Annullati tutti gli appuntamenti di David Sassoli: ricoverato dal 26 dicembre scorso In una nota stampa ufficiale, il portavoce Roberto Cuillo ha dichiarato: “Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia”. Come si legge nel ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 10 gennaio 2022)delEuropeo, èinda diverse settimane. A renderlo noto nelle ultime ore è stato il suo portavoce Roberto Cuillo. Nel comunicato stampa diffuso dal suo ufficio comunicazione si parla di alcune “complicazioni” che lo avrebbero costretto ad annullare anche tutti gli impegni previsti nella sua agenda. Annullati tutti gli appuntamenti didal 26 dicembre scorso In una nota stampa ufficiale, il portavoce Roberto Cuillo ha dichiarato: “Ildeleuropeo,, dal 26 dicembre èin una struttura ospedaliera in Italia”. Come si legge nel ...

