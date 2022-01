Il bitcoin scende sotto ai 40mila dollari, peggiore performance da 5 mesi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Montagne russe. Il valore del bitcoin è sceso oggi sotto ai 40mila dollari, il dato peggiore da 5 mesi a questa parte. Le vette raggiunte nel mese di novembre 2o21 sembrano ormai distanti, mentre era dal 5 agosto che il suo valore non scendeva a questo livello. Non va meglio all’ethereum, anch’esso colpito da una perdita di valore. Se il bitcoin è sceso del 36% rispetto al suo picco, per l’ethereum stiamo parlando di un segno meno che sfiora il 30%. LEGGI ANCHE > Il blackout di internet in Kazakistan è stato un problema anche per la produzione di bitcoin Valore bitcoin oggi, la discesa ai minimi da cinque mesi Sicuramente, ci sono dei fattori che hanno inciso in questo periodo e che hanno acuito un ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Montagne russe. Il valore delè sceso oggiai, il datoda 5a questa parte. Le vette raggiunte nel mese di novembre 2o21 sembrano ormai distanti, mentre era dal 5 agosto che il suo valore nonva a questo livello. Non va meglio all’ethereum, anch’esso colpito da una perdita di valore. Se ilè sceso del 36% rispetto al suo picco, per l’ethereum stiamo parlando di un segno meno che sfiora il 30%. LEGGI ANCHE > Il blackout di internet in Kazakistan è stato un problema anche per la produzione diValoreoggi, la discesa ai minimi da cinqueSicuramente, ci sono dei fattori che hanno inciso in questo periodo e che hanno acuito un ...

