Federico Chiesa salterà tutta la seconda parte di stagione con i bianconeri e i playoff mondiali con l'Italia

Brutta tegola per la Juve e per la Nazionale. Federico Chiesa dovrà operarsi per la "lesione del legamento crociato anteriore". Dopo il trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro accusato nel corso della gara con la Roma, che ha costretto l'attaccante ad abbandonare il campo, lunedì mattina il ragazzo si è presentato al J Medical sofferente e sorretto da un paio di stampelle. All'uscita dal centro diagnostico della Juve l'attaccante era preoccupato. La stagione di Chiesa si chiude qui. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Brutta notizia sia per Allegri e la Juventus sia per la Nazionale e per Mancini, che dovrà giocarsi la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 senza uno dei punti di forza della squadra.

