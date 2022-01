Draghi: “Scuola, cauti ma niente chiusure. Molti problemi a causa dei non vaccinati” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma. L’obbligo dei vaccini per gli over 50 “lo abbiamo fatto sulla base dei dati, che ci dicono che chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi. Le terapie intensive – ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Draghi – sono occupate per i due terzi dai non vaccinati”. La circolazione del virus “mette di nuovo sotto pressione i nostri ospedali, soprattutto per l’effetto sulla popolazione non vaccinata – ha detto il premier in conferenza stampa, facendo il punto sugli ultimi provvedimenti adottati dal Governo insieme ai ministri Bianchi, Speranza e il coordinatore del Cts Locatelli -. Quindi c’è l’ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono vaccinati a farlo, anche con la terza dose”. Sulla Scuola: “È fondamentale per la democrazia va tutelata, protetta e non abbandonata – ha aggiunto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma. L’obbligo dei vaccini per gli over 50 “lo abbiamo fatto sulla base dei dati, che ci dicono che chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi. Le terapie intensive – ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario– sono occupate per i due terzi dai non”. La circolazione del virus “mette di nuovo sotto pressione i nostri ospedali, soprattutto per l’effetto sulla popolazione non vaccinata – ha detto il premier in conferenza stampa, facendo il punto sugli ultimi provvedimenti adottati dal Governo insieme ai ministri Bianchi, Speranza e il coordinatore del Cts Locatelli -. Quindi c’è l’ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sonoa farlo, anche con la terza dose”. Sulla: “È fondamentale per la democrazia va tutelata, protetta e non abbandonata – ha aggiunto ...

