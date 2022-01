Djokovic libero: «Deve essere rilasciato». Ma il governo prende altro tempo: per gli Australian Open sarà battaglia legale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic ha vinto il primo set. Niente racchetta né palline, stavolta il suo successo arriva in un'aula di tribunale di Melbourne, dove il giudice Kelly in appello ha... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novakha vinto il primo set. Niente racchetta né palline, stavolta il suo successo arriva in un'aula di tribunale di Melbourne, dove il giudice Kelly in appello ha...

TgLa7 : ???? Il ministro dell'immigrazione australiano non deciderà oggi sul caso di Novak Djokovic. Per ora il numero uno de… - Agenzia_Ansa : Ministra degli Interni australiana: 'Djokovic non è prigioniero'. Il tennista 'è libero di lasciare il paese in qua… - Agenzia_Ansa : Il ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke ha deciso di prendersi oltre le 4 ore previste dalla legge per… - Flavr7 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke ha deciso di prendersi oltre le 4 ore previste dalla legge per decid… - ModernoAlex : RT @assurdistan: Secondo le notizie, Djokovic é: - Libero - In arresto - Incerto Ha superato il Gatto di Schroedinger. -