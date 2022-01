Djokovic, ecco il contenuto dell’interrogatorio in Australia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono stati resi pubblici i contenuti dell’interrogatorio di Djokovic alle autorità Australiane. Il tennista, dopo essere arrivato in Australia, è stato fermato dalla polizia perché accusato di non essere in regola con le norme previste per l’ingresso nel paese. Lo status di non vaccinato di Nole e la sua esenzione medica, che gli ha permesso di entrare nel territorio Australiano, hanno insospettito le autorità. Di seguito alcuni dei dialoghi tra la polizia e il tennista. L’interrogatorio di Djokovic Innanzitutto, riporta Sky Sport, Novak Djokovic ha asserito di non essere vaccinato ma di aver contratto il COVID-19 il 16 dicembre, confermando di avere a disposizione le documentazioni necessarie. POLIZIOTTO: È vaccinato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono stati resi pubblici i contenutidialle autoritàne. Il tennista, dopo essere arrivato in, è stato fermato dalla polizia perché accusato di non essere in regola con le norme previste per l’ingresso nel paese. Lo status di non vaccinato di Nole e la sua esenzione medica, che gli ha permesso di entrare nel territoriono, hanno insospettito le autorità. Di seguito alcuni dei dialoghi tra la polizia e il tennista. L’interrogatorio diInnanzitutto, riporta Sky Sport, Novakha asserito di non essere vaccinato ma di aver contratto il COVID-19 il 16 dicembre, confermando di avere a disposizione le documentazioni necessarie. POLIZIOTTO: È vaccinato ...

Advertising

stanzaselvaggia : Quando dite “i no vax si convincono parlandoci”, pensate a Djokovic. Ha preferito perdere la faccia, il torneo, la… - NicolaPorro : ?? #Djokovic andrà agli #AustralianOpen ma le sirene vacciniste non ci stanno. Ecco la reazione ?? - FBiasin : Scott Morrison (primo ministro australiano): “Se #Djokovic non è vaccinato dovrà fornire motivazioni accettabili pe… - Gazzetta_it : Non solo Nole: da Irving a Rodgers, ecco le sfide dei No Vax dello sport - teozorzoli : Ed ecco anche il video della 'non risposta' -