Da Soul a Red: la Disney ha un problema con la Pixar? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alla luce della nuova strategia distributiva per Red, proviamo a fare il punto della situazione per quanto concerne il rapporto tra Disney e Pixar. Il 7 gennaio è stato annunciato che, contrariamente a quanto riferito la scorsa estate, Red, il primo film Pixar previsto per il 2022, debutterà direttamente su Disney+ l'11 marzo, giorno in cui sarebbe uscito nelle sale statunitensi (in Italia era previsto che uscisse un giorno prima, il 10). Una svolta che ha scatenato reazioni non proprio positive da parte degli appassionati di animazione, per due motivi: è un trattamento che alcuni percepiscono come irrispettoso nei confronti del primo lungometraggio dello studio diretto interamente da una donna (e con tematiche legate alla cultura asiatica, in particolare cinese, da cui proviene la … Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alla luce della nuova strategia distributiva per Red, proviamo a fare il punto della situazione per quanto concerne il rapporto tra. Il 7 gennaio è stato annunciato che, contrariamente a quanto riferito la scorsa estate, Red, il primo filmprevisto per il 2022, debutterà direttamente su+ l'11 marzo, giorno in cui sarebbe uscito nelle sale statunitensi (in Italia era previsto che uscisse un giorno prima, il 10). Una svolta che ha scatenato reazioni non proprio positive da parte degli appassionati di animazione, per due motivi: è un trattamento che alcuni percepiscono come irrispettoso nei confronti del primo lungometraggio dello studio diretto interamente da una donna (e con tematiche legate alla cultura asiatica, in particolare cinese, da cui proviene la …

Advertising

movie_digger : #Red, il nuovo film Disney Pixar atteso in Italia per il prossimo 10 marzo, non uscirà in sala, ma arriverà diretta… - Screenweek : Dopo #Soul e #Luca anche #Red della #Pixar salterà la distribuzione nelle sale e debutterà in esclusiva sulla piatt… - harry_james : Dopo #Soul e #Luca anche #Red della #Pixar salterà la distribuzione nelle sale e debutterà in esclusiva sulla piatt… - mathmaisonao3 : Boh raga a me aveva minacciato di rinchiudermi per essere semplicemente una 'old soul', se non è una red flag questa -