Covid, scuole (sempre) aperte e stretta sui No vax: la strategia di Draghi per uscire dall'emergenza (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una riunione per fare il punto nel primo giorno di riapertura delle che si trasforma in conferenza stampa. L'appuntamento del presidente del Consiglio con i ministri Speranza e Bianchi e il ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una riunione per fare il punto nel primo giorno di riapertura delle che si trasforma in conferenza stampa. L'appuntamento del presidente del Consiglio con i ministri Speranza e Bianchi e il ...

Advertising

matteorenzi : Una chiacchierata con @Avvenire_Nei: teniamo le scuole aperte e usiamole anche per vaccinare i ragazzi. Basta ister… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'Rinviare riaperture scuole o così non reggeremo' #scuole - Agenzia_Ansa : Si torna a scuola con lo spettro della Dad. Regioni in ordine sparso. Da Zaia ultimo appello: 'Non reggeremo'. Toti… - winxinpensione : RT @itosettiMD_MBA: @MarcoCantamessa @SilvestriMd Cosa fuma, professore, per far finta che le scuole vadano o aperte o chiuse e basta, e no… - Al95339963 : RT @ilmessaggeroit: #covid, Sebastiani (Cnr): «Ora #picco tasso di positività, tra una settimana meno casi. Ma c'è l'incognita scuole» http… -