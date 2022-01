Covid | Giuliano Sangiorgi positivo | “Sto bene grazie ai vaccini”

(Di lunedì 10 gennaio 2022), leader dei Negramaro, è risultatoal-19. Lo ha raccontato nelle sue storie Instagram: “Sono, però sto. E credo fortemente che questo mio staresia dovuto aiche ho fatto. Ora sono in quarantena e stare lontano da mia figlia Stella sarà dura, facciamo attenzione! Due anni fa avrei avuta molta più paura e voglio ringraziare tutto il sistema sanitario dagli infermieri ai medici alla ricerca scientifica e il mio pensiero va a tutte le persone che non ce l’hanno fatta in questi due anni”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, è positivo al Covid. Lo ha detto su Instagram dove ha ringraziato i medici e il vaccino. Giuliano Sangiorgi ha annunciato di essere risultato positivo al Co ...