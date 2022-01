Caso Epstein, una nuova testimonianza: “Giuffre mi disse di essere andata a letto col principe Andrea” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le rivelazioni della donna, amica di Virginia Giuffre, la stessa che ha accusato il principe Andrea di abusi sessuali, continuano a gettare scandalo sul duca di York, figlio della regina Elisabetta II. La presunta vittima sarebbe stata al tempo dei fatti ancora minorenne, ma il team di difesa del principe prova a respingere le insuniazioni con ogni mezzo. Nuove rivelazioni sul Caso Epstein, il principe Andrea sempre più nei guai Virginia Giuffre ha denunciato il principe Andrea confessando che l’uomo avrebbe abusato di lei quando era ancora minorenne. Questa accusa ha gettato scalpore e scandalo tra la famiglia reale, portando la regina Elisabetta II a decidere di non sostenere le spese del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le rivelazioni della donna, amica di Virginia, la stessa che ha accusato ildi abusi sessuali, continuano a gettare scandalo sul duca di York, figlio della regina Elisabetta II. La presunta vittima sarebbe stata al tempo dei fatti ancora minorenne, ma il team di difesa delprova a respingere le insuniazioni con ogni mezzo. Nuove rivelazioni sul, ilsempre più nei guai Virginiaha denunciato ilconfessando che l’uomo avrebbe abusato di lei quando era ancora minorenne. Questa accusa ha gettato scalpore e scandalo tra la famiglia reale, portando la regina Elisabetta II a decidere di non sostenere le spese del ...

