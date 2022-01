Calciomercato Sampdoria | Ekdal verso il Copenaghen | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 gennaio 2022): ieconomici dell’offerta fatta dal Copenhagen per l’acquisto di AlbinIl futuro di Albinrimane incerto. Il centrocampista svedese è tentato dal corteggiamento del Copenhagen, ma a fare muro è lache spara alto per il cartellino del centrocampista. Lo svedese è un elemento chiave della rosa di Roberto D’Aversa e se dirà addio ai blucerchiati, lo farà a fine stagione a parametro zero. Come riportato da Kvart in Bold, il club nordico avrebbe offerto 500mila euro per. Secco no della, la cui richiesta è pari a 1,5 milioni di euro. Difficile, dunque, che la trattativa possa riaprirsi in tempi brevi. L'articolo proviene da Calcio News 24.