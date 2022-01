Bambino di 2 anni cade nella piscina di un albergo e muore annegato (Di lunedì 10 gennaio 2022) cade nella piscina di un albergo a Bolzano: morto Bambino di 2 anni. Il piccolo si trovava con i genitori e i due fratelli nella zona wellness della struttura di Velturno, dove erano in vacanza Merano (Bolzano) – Fulmine colpisce un escursionista: grave Val Ridanna (Bolzano) – Auto cade in un burrone: due morti e due feriti Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022)di una Bolzano: mortodi 2. Il piccolo si trovava con i genitori e i due fratellizona wellness della struttura di Velturno, dove erano in vacanza Merano (Bolzano) – Fulmine colpisce un escursionista: grave Val Ridanna (Bolzano) – Autoin un burrone: due morti e due feriti

