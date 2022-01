Amanda Lear ricoverata per un’operazione al cuore: ecco come sta ora (Di lunedì 10 gennaio 2022) Siamo abituati a vederla ironica, sorridente e invincibile. Eppure, di recente Amanda Lear ci ha fatto preoccupare dopo lo scatto condiviso sul proprio profilo Instagram. L’artista, musa e amante di Salvador Dalì, ha infatti informato i fan di essersi sottoposta a un intervento al cuore. Con una foto condivisa direttamente dal letto dell’ospedale, la diva 83enne … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 10 gennaio 2022) Siamo abituati a vederla ironica, sorridente e invincibile. Eppure, di recenteci ha fatto preoccupare dopo lo scatto condiviso sul proprio profilo Instagram. L’artista, musa e amante di Salvador Dalì, ha infatti informato i fan di essersi sottoposta a un intervento al. Con una foto condivisa direttamente dal letto dell’ospedale, la diva 83enne … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

