Traffico Roma del 09-01-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora disagi sulla A1Napoli con code per incidente tra Anagni e Colleferro in direzione della capitale sulla diramazione disud dell’autosole è possibile qualche attesa al casello diSudnel complesso regolare il città prudenza Tuttavia in Piazza di Ponte Umberto Primo dove la polizia locale segnala un incidente con rallentamenti all’altezza di Lungotevere Marzio tornato scorrevolesulla tangenziale dopo la riapertura della galleria della Nuova Circonvallazione interna sulla carreggiata per San Giovanni chiusa a causa di un incidente per larga parte del pomeriggio trasporto pubblico al via da domani lunedì 10 gennaio i lavori per il rifacimento della sede tranviaria nel tratto di Viale Trastevere ...