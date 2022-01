Sidney Poitier Documentary in Production at Apple, Oprah Winfrey Attached as Executive Producer (Di domenica 9 gennaio 2022) A Documentary about the career and life of the late Sidney Poitier is in Production at Apple, a source close to the project has confirmed to Variety. Oprah Winfrey is Attached as Executive Producer for the Apple Original Films release. Apple and Winfrey have been in Production on the Documentary for more than a year. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 9 gennaio 2022) Aabout the career and life of the lateis inat, a source close to the project has confirmed to Variety.isasfor theOriginal Films release.andhave been inon thefor more than a year. L'articolo proviene da City Roma News.

