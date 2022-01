"Scegliamo un non politico". Tra i 5S rispuntano le "Quirinarie" (Di domenica 9 gennaio 2022) Virginia Raggi invita il Movimento 5 Stelle a partire dalle Quirinarie per l'elezione del presidente della Repubblica: "Si potrebbe individuare qualche personalità al di fuori della politica" Leggi su ilgiornale (Di domenica 9 gennaio 2022) Virginia Raggi invita il Movimento 5 Stelle a partire dalleper l'elezione del presidente della Repubblica: "Si potrebbe individuare qualche personalità al di fuori della politica"

Advertising

EmmaLazzeri : @alesarrett @pcmasuzzo @egiglia @Aisa_OA @OpenResearch_EU Glielo lasciamo fare se utilizziamo i loro servizi, non s… - alinatede : Si parla di posti del mondo dove, se non vanno a scuola, magari i bambini vengono venduti... Guardiamo alla nostra… - RossaMcFarland : RT @TrustZio: @RossaMcFarland Concordo. Magari il diverso potrebbe essere meglio. O peggio. Ma finchè non si rimettono i cocci non lo si sc… - TrustZio : @RossaMcFarland Concordo. Magari il diverso potrebbe essere meglio. O peggio. Ma finchè non si rimettono i cocci no… - nervousMarika : @darthskwlkeer NON CE LA FACCIO CHE MI STAI DICENDO ORA CI MANCA CHE SCEGLIAMO LA STESSA CANZONE -