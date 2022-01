New York, incendio in un palazzo di 19 piani nel Bronx: 19 morti, anche nove bambini (Di domenica 9 gennaio 2022) Diciannove persone, compresi nove bambini, sono rimasti uccisi in un incendio divampato in un appartamento di New York, nel quartiere del Bronx. Decine di persone sono rimaste ferite. Il rogo è divampato nell’abitazione di un vecchio edificio di diciannove piani e si è poi rapidamente propagato per tutto il complesso chiamato Twin Park. “E’ uno degli incendi peggiori della storia recente della città”, ha detto il capo dei vigili del fuoco di New York. Il numero di feriti sarebbe di 63, di cui almeno 32 ricoverati in ospedale. Sulla scena oltre 200 soccorritori. Domenica scorsa il rogo in cui in un edificio di Philadelphia sono morte 12 persone, tra cui 8 bambini. Bronx 5th alarm with numerous victims ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Dicianpersone, compresi, sono rimasti uccisi in undivampato in un appartamento di New, nel quartiere del. Decine di persone sono rimaste ferite. Il rogo è divampato nell’abitazione di un vecchio edificio di diciane si è poi rapidamente propagato per tutto il complesso chiamato Twin Park. “E’ uno degli incendi peggiori della storia recente della città”, ha detto il capo dei vigili del fuoco di New. Il numero di feriti sarebbe di 63, di cui almeno 32 ricoverati in ospedale. Sulla scena oltre 200 soccorritori. Domenica scorsa il rogo in cui in un edificio di Philadelphia sono morte 12 persone, tra cui 85th alarm with numerous victims ...

Advertising

lorepregliasco : 'I vaccini non funzionano'. Qui il tasso di ricoveri a New York tra non vaccinati (linea blu) e vaccinati (linea r… - Agenzia_Italia : Maxi incendio nel Bronx, a New York. Almeno 19 morti tra cui 9 bambini - Agenzia_Ansa : Diciannove persone, compresi nove bambini, sono rimaste uccise in un incendio divampato in un appartamento di New Y… - jmhamiltonblog : RT @LazyStardust5: Studio 54, New York 1979 Andy Warhol, Debbie Harry, Truman Capote & Paloma Picasso ?? by Sonia Moskowitz - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: Maxi incendio a New York: nel #Bronx almeno 19 morti, tra cui 9 bambini. Sono più di 200 gli uomini dei soccorsi coinv… -

Ultime Notizie dalla rete : New York Incendio in un palazzo nel Bronx: 19 morti, tra loro anche 6 bambini Per la polizia è il peggior rogo degli ultimi 30 anni Diciannove persone, tra cui 9 bambi ni sono rimasti uccisi in un incendio divampato in un palazzo a New York, nel quartiere del Bronx. Dozzine di ...

New York, incendio in un condominio del Bronx: 19 morti, tra cui nove bambini NEW YORK - Almeno 19 persone, tra cui nove bambini, hanno perso la vita in un incendio di vaste proporzioni divampato in un condominio del Bronx, a New York. Decine i feriti, 32 dei quali sono ...

New York, accuse di nepotismo al neosindaco Adams per le nomine Corriere della Sera Fiamme nel Bronx, almeno 19 morti NEW YORK - Diciannove persone, tra cui nove bambini, sono morti in un incendio divampato in un appartamento di New York, nel quartiere del Bronx. Decine di persone sono inoltre rimaste ferite, ha ...

Incendio in appartamento nel Bronx, a New York: almeno 19 morti Diciannove persone, compresi nove bambini, sono rimasti uccisi in un incendio divampato in un appartamento di New York, nel quartiere del Bronx. Decine di persone sono rimaste ferite. (ANSA).

Per la polizia è il peggior rogo degli ultimi 30 anni Diciannove persone, tra cui 9 bambi ni sono rimasti uccisi in un incendio divampato in un palazzo a, nel quartiere del Bronx. Dozzine di ...- Almeno 19 persone, tra cui nove bambini, hanno perso la vita in un incendio di vaste proporzioni divampato in un condominio del Bronx, a. Decine i feriti, 32 dei quali sono ...NEW YORK - Diciannove persone, tra cui nove bambini, sono morti in un incendio divampato in un appartamento di New York, nel quartiere del Bronx. Decine di persone sono inoltre rimaste ferite, ha ...Diciannove persone, compresi nove bambini, sono rimasti uccisi in un incendio divampato in un appartamento di New York, nel quartiere del Bronx. Decine di persone sono rimaste ferite. (ANSA).