Manifestazione no-vax a Roma sabato 15 gennaio 2022: sit-in di protesta contro green pass e obbligo vaccinale (Di domenica 9 gennaio 2022)

Manifestazione no-vax a Roma: è guerra all'obbligo vaccinale. Lo annuncia Marco Liccione, a capo dei No Vax a Torino. Il motivo sarebbe la scelta del Governo di obbligare tutti gli over 50 a vaccinarsi. Liccione attualmente è positivo al covid, ma non appena si negativizzerà è pronto sfilare a Roma per protestare contro la scelta attuata. Liccione afferma che se il vaccino è così valido allora dovrebbe essere obbligatorio per tutti, non solo per gli over 50. E poi, commenta: "La multa di 100 euro non cambia niente, le persone non hanno nemmeno i soldi per piangere, figuriamoci chi pagherà. Si tratta di uno schiaffo morale a chi sta rischiando la vita". Nel frattempo, a Roma si teme l'ombra della minaccia all'ordine pubblico.

