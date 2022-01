L'Inter non si ferma e batte anche la Lazio (Di domenica 9 gennaio 2022) L'Inter si prende la rivincita sulla Lazio e centra l'ottavo successo consecutivo in campionato, tornando in vetta alla classifica a +1 sul Milan e con una gara da recuperare. A San Siro decide la rete di Skriniar dopo il botta e risposta tra Bastoni e Immobile: per la squadra dell'ex Inzaghi è il primo successo del 2022, gli uomini di Sarri invece non riescono a bissare il colpo dell'andata e restano fermi a quota 32 punti in classifica. Tanto equilibrio nelle prime battute di gara, poi i nerazzurri aumentano i ritmi e al 17' passano avanti grazie alla fiammata di Lautaro, ma il Var pizzica un paio di centimetri di fuorigioco dell'argentino e annulla la rete. L'Inter comunque continua a premere e alla mezz'ora sblocca con la staffilata di Bastoni dalla distanza che infila all'angolino Strakosha, miracoloso qualche istante prima ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) L'si prende la rivincita sullae centra l'ottavo successo consecutivo in campionato, tornando in vetta alla classifica a +1 sul Milan e con una gara da recuperare. A San Siro decide la rete di Skriniar dopo il botta e risposta tra Bastoni e Immobile: per la squadra dell'ex Inzaghi è il primo successo del 2022, gli uomini di Sarri invece non riescono a bissare il colpo dell'andata e restano fermi a quota 32 punti in classifica. Tanto equilibrio nelle prime battute di gara, poi i nerazzurri aumentano i ritmi e al 17' passano avanti grazie alla fiammata di Lautaro, ma il Var pizzica un paio di centimetri di fuorigioco dell'argentino e annulla la rete. L'comunque continua a premere e alla mezz'ora sblocca con la staffilata di Bastoni dalla distanza che infila all'angolino Strakosha, miracoloso qualche istante prima ...

Advertising

Inter : ?? | TRAGUARDO Primo allenamento ?? ultimo allenamento 11 anni in nerazzurro e non sei invecchiato un giorno… - FBiasin : Dibattito in corso a TeleLombardia su “cosa si diceva delle prospettive #Inter tra agosto e settembre”. Io tutta ‘… - lucatelese : Non rispondo agli juventini eccitati perché il loro rigoretto graziato lo hanno avuto anche oggi. Questi eccitati t… - farted94 : @SimoNoveOtto È che al 60/70’ sull’1-1 in provincia non serve più essere belli, puliti, pioliani. Serve cattiveria,… - ES1670 : RT @michele_geraci: Non vedo nulla di rassicurante sul PNRR che resta, a mio avviso, il più grande spreco di fondi della storia italiana, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter non Supercoppa, Szczesny in panchina. Juve - Inter, il Super Green pass stravolge le formazioni La Juventus non avrà in porta Wojciech Szczesny per la sfida di Supercoppa contro l'Inter a causa dei nuovi protocolli anti Covid - 19. Dal 10 gennaio è infatti richiesto il green pass rafforzato anche per gli ...

Roma, la lettera del piccolo tifoso fa commuovere la Sensi 'Promette' inoltre di non seguire più il calcio e di preferirgli il basket, con tanto di ... il piccolo tifoso nerazzurro che nel febbraio 2012 chiedeva all'Inter di vincere, altrimenti a scuola lo ...

Bologna-Inter, ecco perché non c'è la sconfitta a tavolino: quando si recupera Corriere dello Sport Kalulu sul Milan: "Abbiamo tanto entusiasmo dopo due anni superlativi" Nell'intervista rilasciata a BeIn Sports, Pierre Kalulu ha commentato così la corsa scudetto: "L'Inter è davanti, ma abbiamo tanto entusiasmo dopo due anni superlativi e ...

Inzaghi “In una finale non ci sono favoriti” MILANO (ITALPRESS) – “E’ una finale, non ci favoriti sono in queste partite”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della finale a San Siro della Supercoppa Italiana contro l ...

La Juventusavrà in porta Wojciech Szczesny per la sfida di Supercoppa contro l'a causa dei nuovi protocolli anti Covid - 19. Dal 10 gennaio è infatti richiesto il green pass rafforzato anche per gli ...'Promette' inoltre diseguire più il calcio e di preferirgli il basket, con tanto di ... il piccolo tifoso nerazzurro che nel febbraio 2012 chiedeva all'di vincere, altrimenti a scuola lo ...Nell'intervista rilasciata a BeIn Sports, Pierre Kalulu ha commentato così la corsa scudetto: "L'Inter è davanti, ma abbiamo tanto entusiasmo dopo due anni superlativi e ...MILANO (ITALPRESS) – “E’ una finale, non ci favoriti sono in queste partite”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della finale a San Siro della Supercoppa Italiana contro l ...