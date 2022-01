Leonardo D’Amico | chi è il compagno di Laura Freddi | “Lo sposerò”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 gennaio 2022)è sicuramente tra i personaggi che hanno segnato una certa epoca televisiva. Ha iniziano prima con Non è la Rai e poi come velina a Striscia la Notizia. Dagli anni Novanta fino a metà degli anni duemila è diventata conduttrice e showgirl. Le sue partecipazione l’hanno resa uno dei volti televisivi più noti del panorama italiano. La sua carriera è sotto gli occhi di tutti. Soprattutto una carriera davvero lunga e sempre mantenuta ad alti livelli. Anche perché non si è limitata alla televisione.è stata anche in radio e sul piccolo schermo. Ora, ad esempio, ha sostituito temporaneamente Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Se dal punto di vista professionale conosciamo tutto, diverso il discorso sul punto di vista sentimentale. Ci sono state storie che sono state ...