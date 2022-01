Advertising

forumJuventus : TS: 'Oggi prima panchina alla Juventus per Landucci , l'ex portiere sostituirà all'Olimpico lo squalificato Allegri… - DiMarzio : #SerieA, @juventusfc | Le dichiarazioni di #Landucci dopo #RomaJuventus - dade1173 : RT @VlnN94: Landucci, Tudor e Martusciello migliori allenatori degli ultimi 3 anni della Juventus. Facts - Walrus1715 : 'Abbiamo preso 3 goal ma ne abbiamo fatti 4' ERNESTO #LANDUCCI GUEVARA A GUIDARE LA REVOLUCIÓN #Juventus… - Pall_Gonfiato : #Juventus, #Landucci: 'Tutto più bello quando si vince. #Chiesa? Distorsione al ginocchio' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Landucci

... costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante Roma -al 32' del primo tempo. L'... Inevitabile il cambio per, che sostituisce lo squalificato Allegri, con Kulusevski . L'esterno ...debutto da n.1 vincente La Roma manda all'aria un vantaggio di due gol, sbaglia anche un rigore con Pellegrini e si fa rimontare dallache conquista tre, importantissimi, punti con ...Il vice di Allegri era in panchina perché l'allenatore bianconero è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo ...Roma, 9 gen. - Infortunio per Federico Chiesa, costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante Roma-Juventus al 32' del primo tempo. L'attaccante bianconer ...