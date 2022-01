Inter - Lazio 2 - 1

Advertising

Inter : ?? | ESULTANZA ??? Una rimonta straordinaria, una sfida vinta con grinta, determinazione e cuore... ? Riconosci da… - Inter : ? | #InterLazio ??? 10 maggio 2014 ?? L'ultima partita a San Siro di Javier Zanetti ? Chi è l'ex che ha segnato l… - Inter : ?? | MATCH REPORT Una grande Inter batte la Lazio 2-1?? - cmdotcom : #Inter-#Lazio, le pagelle di CM: #Bastoni è una goduria, #Sanchez come #Potter e che #Gagliardini annulla… - internewsit : Sarri: «Lazio, prova importante contro una squadra forte come l'Inter» - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lazio

L'prova a partire con aggressività, laperò regge e ne fuori una partita non con tante occasioni ma buoni ritmi. La prima chance da notare sui taccuini è al 15' quando Barella disegna un ...Laè un po' alle corde, la girandola di cambi di Inzaghi non cambia le carte in tavola e l'porta a casa una vittoria fondamentale.