Il Milan passa a Venezia 3-0 e torna in testa alla serie A (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Milan sfrutta al massimo il turno delle 12.30, batte il Venezia in trasferta 3-0 e torna in testa alla classifica aspettando la risposta dell'Inter impegnata questa sera contro la Lazio (e con un'altra gara da recuperare). Partenza tutta in discesa, con Ibra che torna titolare e sblocca al 2'. Nella ripresa, invece, si scatena Theo Hernandez che prima trova il bis per il Milan e poi sigla la doppietta personale sul rigore che costa il rosso a Svoboda. Per il Venezia settima partita di fila senza vittorie21esima giornata (domenica 9 gennaio 2022): Venezia-Milan 0-3, Empoli-Sassuolo ore 14.30, Napoli-Sampdoria ore 16.30, Udinese-Atalanta ore 16.30, Genoa-Spezia ore 18.30, Roma-Juventus ore 18.30, Verona-Salernitana ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilsfrutta al massimo il turno delle 12.30, batte ilin trasferta 3-0 einclassifica aspettando la risposta dell'Inter impegnata questa sera contro la Lazio (e con un'altra gara da recuperare). Partenza tutta in discesa, con Ibra chetitolare e sblocca al 2'. Nella ripresa, invece, si scatena Theo Hernandez che prima trova il bis per ile poi sigla la doppietta personale sul rigore che costa il rosso a Svoboda. Per ilsettima partita di fila senza vittorie21esima giornata (domenica 9 gennaio 2022):0-3, Empoli-Sassuolo ore 14.30, Napoli-Sampdoria ore 16.30, Udinese-Atalanta ore 16.30, Genoa-Spezia ore 18.30, Roma-Juventus ore 18.30, Verona-Salernitana ...

Advertising

Gazzetta_it : Il Milan passeggia in Laguna: Ibra e Theo show, il Diavolo passa in testa #VeneziaMilan - SICULOOO : @oliviasdani 3 tweet sul Milan su 4 fatti mari ?? Attenzione leao marcato da Mancini non passa mai - JJSuede : @piero_pique @Torrenapoli1 @elliott_il Lo conosco bene: Non sa stoppare, non ha tecnica, nonostante questo prova a… - nuova_venezia : Ibrahimovic in avvio di gara, poi doppietta di Hernandez all’inizio della ripresa e al 13’. Per gli arancioneroverd… - mattinodipadova : Ibrahimovic in avvio di gara, poi doppietta di Hernandez all’inizio della ripresa e al 13’. Per gli arancioneroverd… -