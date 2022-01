Empoli - Sassuolo 1-5 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il Castellani continua a rivelarsi un luogo infelice per l', che incassa la sua ottava sconfitta in casa, su 21 partite giocate. Una garala formazione di Andreazzoli non ha dimostrato la solita identità fatta di gioco...

footmercato : Festival offensif pour Sassuolo à Empoli ! - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - sportface2016 : #SerieA | #EmpoliSassuolo 1-5, le parole del tecnico neroverde Alessio #Dionisi - laziopress : Serie A, il Milan batte 3-0 il Venezia: il Sassuolo travolge l’Empoli -

Commenta per primo1 - 5 (primo tempo 1 - 2) Marcatori: 13' pt rig. Berardi (S), 16' pt Henderson (E), 24' pt e 26' st Raspadori (S), 22' st e 47' st Scamacca (S) Assist: 47' st Frattesi (S)(4 -...- Una cinquina rifilata in casa dell'con un super attacco, brilla iltrascinato dai suoi centravanti. Al Castellani finisce 5 - 1 per i neroverdi con le doppiette di Raspadori e Scamacca , entrato nel secondo tempo. Il ...Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Rossi, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l’Empoli. Per fortuna abbiamo tempo di muoverci verso giocatori futuribili, come è ...Successo dei neroverdi grazie alle reti di Berardi, Raspadori (doppietta) e Scamacca (doppietta). Di Henderson l'illusorio pareggio toscano ...