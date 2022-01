CSI: Vegas debutta questa sera su Rai 2 con il ritorno di Grissom e Sara. Già confermata la seconda stagione (Di domenica 9 gennaio 2022) CSI Vegas - William Petersen e Jorja Fox Si torna ad indagare su Rai 2 e lo si fa a Las Vegas, dove è ambientato il reboot della serie cult CSI. Il primo episodio di CSI: Vegas andrà in onda questa sera alle 21.50, subito dopo The Rookie, offrendo al pubblico l’opportunità di ritrovare personaggi storici quali Gil Grissom e Sara Sidle e presentando una nuova squadra alla quale bisognerà affezionarsi. Perchè dovrebbero essere loro, i nuovi personaggi, il futuro del progetto. Concepita inizialmente per celebrare il ventesimo anniversario della nascita della più famosa Scena del Crimine televisiva, CSI: Vegas ha avuto buoni riscontri in patria, registrando con i suoi dieci episodi una media di circa sette milioni di spettatori a settimana (inclusi dati ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 9 gennaio 2022) CSI- William Petersen e Jorja Fox Si torna ad indagare su Rai 2 e lo si fa a Las, dove è ambientato il reboot della serie cult CSI. Il primo episodio di CSI:andrà in ondaalle 21.50, subito dopo The Rookie, offrendo al pubblico l’opportunità di ritrovare personaggi storici quali GilSidle e presentando una nuova squadra alla quale bisognerà affezionarsi. Perchè dovrebbero essere loro, i nuovi personaggi, il futuro del progetto. Concepita inizialmente per celebrare il ventesimo anniversario della nascita della più famosa Scena del Crimine televisiva, CSI:ha avuto buoni riscontri in patria, registrando con i suoi dieci episodi una media di circa sette milioni di spettatori a settimana (inclusi dati ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Le prime serate di oggi, domenica #9gennaio, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: 'Correre per ricominciare' ?? @RaiDue: '… - syublimeyoongi : ANCHE IL REBOOT DI CSI LAS VEGAS MA NON DI HANNIBAL?????????? YO MA CHE È - badtasteit : Se le premesse di #CSIVegas non sono poi molto diverse dall'originale show, in questi 21 anni la scienza ha compiut… - dailyofbooks : Marquei como visto CSI: Vegas - 1x8 - Pipe Cleaner - dailyofbooks : Marquei como visto CSI: Vegas - 1x7 - In the Blood -