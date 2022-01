Covid e varianti, Battiston: “Delta non è scomparsa, circola ancora e fa paura” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Assistiamo a una sorta di rimozione collettiva sulla variante Delta, ma non c’è nessuna prova che sia scomparsa. Anzi, probabilmente è la principale responsabile dei decessi e dei ricoveri in terapia intensiva”. E’ una “doppia epidemia” quella che emerge dalle ultime analisi condotte sui numeri del Covid da Roberto Battiston, docente di Fisica all’Università di Trento e coordinatore dell’Osservatorio epidemiologico dello stesso ateneo. “In questo momento – spiega in un’intervista a ‘La Repubblica’ – è come se ci fossero due epidemie diverse: quella dovuta appunto alla Delta e quella riconducibile a Omicron, con effetti meno gravi sulla salute ma così contagiosa da farci rischiare un lockdown di fatto. Per poter affrontare efficacemente questa fase, è fondamentale avere chiara tale distinzione. E ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 gennaio 2022) “Assistiamo a una sorta di rimozione collettiva sulla variante, ma non c’è nessuna prova che sia. Anzi, probabilmente è la principale responsabile dei decessi e dei ricoveri in terapia intensiva”. E’ una “doppia epidemia” quella che emerge dalle ultime analisi condotte sui numeri delda Roberto, docente di Fisica all’Università di Trento e coordinatore dell’Osservatorio epidemiologico dello stesso ateneo. “In questo momento – spiega in un’intervista a ‘La Repubblica’ – è come se ci fossero due epidemie diverse: quella dovuta appunto allae quella riconducibile a Omicron, con effetti meno gravi sulla salute ma così contagiosa da farci rischiare un lockdown di fatto. Per poter affrontare efficacemente questa fase, è fondamentale avere chiara tale distinzione. E ...

