Ben Affleck, sul meme sad Affleck e sull'impatto che ha avuto sui figli: "Cosa devono pensare?" (Di domenica 9 gennaio 2022) Ben Affleck ha commentato il meme Sad Affleck e ha parlato dell'impatto che il video ha avuto sui suoi figli: 'Mi preoccupa più del resto'. Nel corso di un'intervista con il Los Angeles Times, Ben Affleck ha commentato il celebre meme Sad Affleck e ha fatto sapere le sue idee a riguardo. Divenuto noto durante il tour promozionale di Batman v Superman: Dawn of Justice, il meme mostra Ben Affleck ed Henry Cavill affrontare le reazioni negative della critica nei confronti del film. Il volto di Batman ha affrontato l'argomento e ha dichiarato: "La percezione che il pubblico ha di me è profondamente diversa da ciò che io ...

