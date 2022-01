Ascensori a Bruxelles | un inventario degli elevatori artistici

(Di domenica 9 gennaio 2022) Entrare in una cabina elevatore per raggiungere i piani alti di un palazzo in alcuni casi è come apprezzare un’opera d’arte. Moltidisono considerati dei capolavori, tanto che l’amministrazione cittadina ha deciso di censirli. New York City: in arrivo un ascensore trasparente Perché realizzare un? Ci

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ascensori Bruxelles

Il Foglio

Al Cairo i vecchisopravvivono alle ristrutturazioni Non sono antichi come le piramidi, ...miliardi all'export Made in Italy Con circa due miliardi di euro messi a disposizione da......oggi per l'ex premier 'è inconcepibile che in un Paese nel quale non funzionano più gli... Per la prima volta'mette a disposizione degli Stati membri, dell'Italia più di ogni altro, ...