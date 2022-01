Ultime Notizie Roma del 08-01-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale decreto legge sull’obbligo vaccinale per gli over 50 il presidente Sergio Mattarella aveva firmato il decreto che non mostra differenze sostanziali rispetto al testo licenziato da ultimo Consiglio dei Ministri la tennista Ceca Renata voracova affermato di essere stata rinchiusa nello stesso centro di Djokovic dopo che le è stato revocato il visto mi portano da mangiare c’è una guerra in corridoio tutto era nato mi sento un po’ Come in una prigione Pink adora trentottenne in un’intervista ai giornali ciechi il tuo caso ha spinto Ministero degli Esteri cieco a protestare con quello australiano complice il giorno di festa si abbassa il numero di nuovi contagi registrati nelle24 ore sono 108304 i nuovi ...