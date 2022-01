Serdyukov e truppe d’élite: gli uomini di Putin in Kazakistan (Di sabato 8 gennaio 2022) Le truppe russe sono in Kazakhstan per sostenere il governo del Paese e reprimere le rivolte. Il ministero della Difesa di Mosca ha comunicato che il 7 gennaio 12 aerei, Il-76 e An-124, sono decollati dalla base di Chkalovsky diretti verso gli aeroporti di Almaty e Zhetigen. Il loro è un carico prezioso, fondamentale per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 8 gennaio 2022) Lerusse sono in Kazakhstan per sostenere il governo del Paese e reprimere le rivolte. Il ministero della Difesa di Mosca ha comunicato che il 7 gennaio 12 aerei, Il-76 e An-124, sono decollati dalla base di Chkalovsky diretti verso gli aeroporti di Almaty e Zhetigen. Il loro è un carico prezioso, fondamentale per InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Serdyukov truppe Chi è l'uomo che guida i russi in Kazakistan Si chiama Andrey Nikolaevich Serdyukov , code name "Sedov", è un generale tre stelle che comanda le truppe aviotrasportate russe e che il Cremlino ha messo a capo della missione di peacekeeping che ha repentinamente inviato in ...

Russia: annunciate esercitazioni militari su larga scala in Crimea Queste ultime si terranno nell'ambito di un raduno operativo del personale di comando delle truppe sotto la guida del comandante dell'Airborne Force russa, il colonnello generale Andrei Serdyukov. In ...

Chi è l'uomo che guida i russi in Kazakistan Formiche.net Chi è l’uomo che guida i russi in Kazakistan Il generale Sedov è un esperto di contro-insurrezioni, ossia conosce come Mosca intende muoversi in fronti ibridi da cui capitalizzare il massimo possibile (in termini di influenza e protezione dirett ...

