Russiagate, Procura Agrigento chiede processo per Mifsud (Di sabato 8 gennaio 2022) “Pernottamenti in hotel”, molte volte di lusso, pranzi e cene in ristoranti alla moda, “trasferte in aereo” e persino “ricariche telefoniche e il pagamento di bollette e l’acquisto di generi di consumo”, per un totale di quasi 50 mila euro, “pagati con le carte di credito del Consorzio universitario di Agrigento”. Eccolo, nero su bianco, l’atto di accusa della Procura di Agrigento nei confronti di Joseph Mifsud, misteriosa figura chiave al centro dell’intrigo internazionale Russiagate e di cui si sono perse le tracce dalla fine di ottobre del 2017. I pm, come apprende l’Adnkronos, hanno chiesto il rinvio a giudizio per Mifsud, accusato di peculato in concorso, e altre due persone, Olga Matraxia, “in veste di dirigente del settore Affari generali del Consorso universitario di ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022) “Pernottamenti in hotel”, molte volte di lusso, pranzi e cene in ristoranti alla moda, “trasferte in aereo” e persino “ricariche telefoniche e il pagamento di bollette e l’acquisto di generi di consumo”, per un totale di quasi 50 mila euro, “pagati con le carte di credito del Consorzio universitario di”. Eccolo, nero su bianco, l’atto di accusa delladinei confronti di Joseph, misteriosa figura chiave al centro dell’intrigo internazionalee di cui si sono perse le tracce dalla fine di ottobre del 2017. I pm, come apprende l’Adnkronos, hanno chiesto il rinvio a giudizio per, accusato di peculato in concorso, e altre due persone, Olga Matraxia, “in veste di dirigente del settore Affari generali del Consorso universitario di ...

Russiagate: Procura chiede processo per Mifsud ma uomo degli intrighi è irreperibile/Adnkronos (2) (Adnkronos) - Joseph Mifsud, che era stato nominato presidente del Consorzio universitario di Agrigento nel 2009 su indicazione dell'allora ...

