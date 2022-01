Napoli ancora in emergenza: con la Sampdoria gli stessi di Torino (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il pareggio con la Juventus ha riscaldato gli animi, ma si rimane in piena emergenza. Domani al Maradona contro la Sampdoria non ci sarà Spalletti, bloccato dal Covid, e mancheranno ancora nove giocatori della rosa (Meret, Malcuit, Mario Rui, Osimhen e Lozano alle prese con il virus, Koulibaly, Anguissa e Ounas, impegnati in Coppa d’Africa e Ruiz infortunato). In campo dovranno andare giocoforza gli stessi undici scesi in campo a Torino, a meno che Spalletti non decida di utilizzare subito il nuovo arrivato Tuanzebe che oggi ha conosciuto i compagni di squadra con i quali si è allenato per la prima volta (”Ciao a tutti i tifosi del Napoli – ha detto in un video pubblicato sul canale Twitter della Società – sono Axel Tuanzebe. Sono ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Il pareggio con la Juventus ha riscaldato gli animi, ma si rimane in piena. Domani al Maradona contro lanon ci sarà Spalletti, bloccato dal Covid, e mancherannonove giocatori della rosa (Meret, Malcuit, Mario Rui, Osimhen e Lozano alle prese con il virus, Koulibaly, Anguissa e Ounas, impegnati in Coppa d’Africa e Ruiz infortunato). In campo dovranno andare giocoforza gliundici scesi in campo a, a meno che Spalletti non decida di utilizzare subito il nuovo arrivato Tuanzebe che oggi ha conosciuto i compagni di squadra con i quali si è allenato per la prima volta (”Ciao a tutti i tifosi del– ha detto in un video pubblicato sul canale Twitter della Società – sono Axel Tuanzebe. Sono ...

Advertising

capuanogio : ?? Secondo il #CorSport la partita #JuventusNapoli sta per saltare per intervento della ASL di Torino. Dal giro di t… - thetrueshade : Ma il Napoli lo sa che anche con tutte le assenze è comunque messo meglio di noi? Ha visto qualche nostra partita i… - il_conte_x : Non ho capito, è già andato via? Ho difeso e accettato la sua scelta,ma non stiamo esagerando adesso? Ad oggi è a… - Oscar_Belfiore : RT @claudioruss: Manning, pres. del #Toronto FC, su #Insigne: 'Qui uno come lui, nel pieno della carriera, non l’abbiamo ancora visto. Arri… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Manning, pres. del #Toronto FC, su #Insigne: 'Qui uno come lui, nel pieno della carriera, non l’abbiamo ancora visto. Arri… -