Messaggero | il test negativo libera i tre quarantenati del Napoli | possono allenarsi

(Di sabato 8 gennaio 2022) Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani potranno continuare adal centro sportivo di Castel Volturno nonostante la quarantena imposta dall’Asl2 in occasione di Juve-. Lo scrive Il. “Ilha ripetuto di fatto la stessa strategia adottata giovedì allo Stadium, quando i tre calciatori sono stati schierati titolari. E’ stata, infatti, applicata la circolare del Ministero della Salute. In merito alla quarantena dei contatti stretti – è il caso di Zielinski, Lobotka e Rrahmani – è prevista l’esecuzione del molecolare il giorno della gara. Zielinski, Lobotka e Rrahmani si sottoporranno ad un ulteriore tampone domani in tarda mattinata e se negativi saranno a disposizione”. L'articolo ilsta.

