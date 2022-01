Lo sciopero nazionale dei treni di sabato 8 gennaio 2022

(Di sabato 8 gennaio 2022) Disagi in vista per viaggiatori e pendolari. Potrà comportare riduzioni dell'offerta ferroviaria ordinaria lodei dipendenti ditalia, proclamato dalle 9:01 alle 16:59 di oggi...

Venerdì 14 Gennaio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di unodi 4 ore indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl trasporti, Ugl Autoferro Faisa Cisal, rende noto l'azienda "Per protestare in merito all'interruzione del confronto ...RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI, SABATO 8 GENNAIO, È INDETTO LODEL PERSONALE TRENITALIA. POSSIBILI DISAGI DUNQUE PER I TRENI A LUNGA PERCORENZA E REGIONALI DALLE ORE 9 ALLE ORE 17:00. ...Circoleranno regolarmente i treni Intercity e Frecce durante lo sciopero del personale mobile della direzione regionale Liguria di Trenitalia, proclamato dalle segreterie regionali dei sindacati Filt, ...Giornata difficile oggi per i pendolari, visto lo sciopero indetto dal personale Trenitalia che inizierà alle 9 e si concluderà alle 17, sull’intero territorio regionale. "Durante l’astensione dal lav ...