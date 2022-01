Lega, Salvini e Giorgetti ora sono dalla stessa parte e non escludono l’addio al governo Draghi (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ pace fatta tra Giorgetti e Salvini. Il primo, strenuo ammiratore di Supermario, starebbe invece riflettendo, assieme al leader Salvini, sulla opportunità di fare uscire la Lega dal governo. Un governo che somiglia sempre di più all’esecutivo Conte e che pare concentrato – complice il dilagare della variante Omicron – solo sul virus e la lotta alla pandemia. Nella Lega si è ricostituito un rapporto tra Giorgetti e Salvini Una fonte del Carroccio ha raccontato questa novità al Foglio. “Si è ricostruito un rapporto tra Giancarlo Giorgetti e Salvini. Entrambi lo negano ma non escludono l’abbandono“. Un addio che dovrebbe arrivare subito dopo l’elezione del Capo dello Stato. Nel partito ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ pace fatta tra. Il primo, strenuo ammiratore di Supermario, starebbe invece riflettendo, assieme al leader, sulla opportunità di fare uscire ladal. Unche somiglia sempre di più all’esecutivo Conte e che pare concentrato – complice il dilagare della variante Omicron – solo sul virus e la lotta alla pandemia. Nellasi è ricostituito un rapporto traUna fonte del Carroccio ha raccontato questa novità al Foglio. “Si è ricostruito un rapporto tra Giancarlo. Entrambi lo negano ma nonl’abbandono“. Un addio che dovrebbe arrivare subito dopo l’elezione del Capo dello Stato. Nel partito ...

