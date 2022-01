Giallo sulla spiaggia di Anzio: dalla sabbia affiorano ossa umane (Di sabato 8 gennaio 2022) Anzio – Giallo sul litorale romano, dove sono stati ritrovati resti umani sulla spiaggia a Lavinio-Lido di Enea, ad Anzio. Dopo la segnalazione di un passante al 112 sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Anzio. Il ritrovamento choc è una parte di una mandibola umana, presumibilmente trasportata dalle onde del mare: è stata sequestrata e trasportata all’obitorio di Tor Vergata per gli accertamenti tecnici. Secondo il racconto dei testimoni, vi era anche un dente d’oro. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 gennaio 2022)sul litorale romano, dove sono stati ritrovati resti umania Lavinio-Lido di Enea, ad. Dopo la segnalazione di un passante al 112 sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di. Il ritrovamento choc è una parte di una mandibola umana, presumibilmente trasportata dalle onde del mare: è stata sequestrata e trasportata all’obitorio di Tor Vergata per gli accertamenti tecnici. Secondo il racconto dei testimoni, vi era anche un dente d’oro. (fonte Adnkronos)

Advertising

Agenzia_Ansa : Djokovic ha dichiarato di essere risultato positivo al test per il coronavirus il 16 dicembre 2021. Una data divent… - ilfaroonline : Giallo sulla spiaggia di Anzio: dalla sabbia affiorano ossa umane - debora_ergas : RT @Agenzia_Ansa: Djokovic ha dichiarato di essere risultato positivo al test per il coronavirus il 16 dicembre 2021. Una data diventata so… - Giovannimerlo15 : RT @Agenzia_Ansa: Djokovic ha dichiarato di essere risultato positivo al test per il coronavirus il 16 dicembre 2021. Una data diventata so… - TeoloMassimo : RT @Agenzia_Ansa: Djokovic ha dichiarato di essere risultato positivo al test per il coronavirus il 16 dicembre 2021. Una data diventata so… -