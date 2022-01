Fischnaller | slittino da podio | è terzo in Coppa Wierer - Vittozzi settime

(Di sabato 8 gennaio 2022) In gran forma, quasi olimpica, l'azzurro Dominiktorna sul(quarta volta in stagione) nel singolo didel mondo a Sigulda, in Lettonia. Il 28enne altoatesino èa 201 ...

Ultime Notizie dalla rete : Fischnaller slittino

Torna nuovamente sul podio nel singolo maschile della Coppa del mondo diDominik. Sul budello lettone di Sigulda il 28enne azzurro ha conquistato il terzo gradino, a 201 millesimi di distanza dal vincitore, il padrone di casa Kristers Aparjods , che ...Alle sue spalle il nostro Kevina 941 millesimi, mentre non va oltre la 29a e terzultima posizione Lukas Gufler a 1.979.SLITTINO - Quarto podio stagionale per Dominik Fischnaller in Coppa del Mondo, che sale virtualmente in top-3 anche in classifica generale ...Quarto podio stagionale nella Coppa del Mondo di slittino maschile 2021/2022 per Dominik Fischnaller. Lo slittinista azzurro termina terzo la prova di singolo dietro al lettone Kristers Aparjods e al ...