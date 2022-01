Ferragnez, Fedez vola all’estero e si infortuna: “Mi sono aperto la faccia” (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2022 è appena cominciato e non può certo dirsi che abbia avuto un inizio positivo per i Ferragnez. Dopo essersi visti costretti a rinunciare alle vacanze natalizie per la riscontrata positività al Coronavirus di Fedez e Chiara Ferragni, il rapper deve fare ora i conti con delle brutte ferite al volto. Si tratta dei danni riportati nel mezzo di un soggiorno all’estero, che il rapper si è concesso con la consorte vip nelle ultime ore, dopo essersi negativizzati dal virus. Una terribile disavventura, che avrebbe potuto avere un epilogo ancor più drammatico, tanto che il rapper ora si promette che non incorrerà più nello stesso pericolo. Scandalo tamponi sui social: c’entrano famose influencer A dare la notizia è stata Deianira Marzano, sconvolta dalle ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2022 è appena cominciato e non può certo dirsi che abbia avuto un inizio positivo per i. Dopo essersi visti costretti a rinunciare alle vacanze natalizie per la riscontrata positività al Coronavirus die Chiara Ferragni, il rapper deve fare ora i conti con delle brutte ferite al volto. Si tratta dei danni riportati nel mezzo di un soggiorno, che il rapper si è concesso con la consorte vip nelle ultime ore, dopo essersi negativizzati dal virus. Una terribile disavventura, che avrebbe potuto avere un epilogo ancor più drammatico, tanto che il rapper ora si promette che non incorrerà più nello stesso pericolo. Scandalo tamponi sui social: c’entrano famose influencer A dare la notizia è stata Deianira Marzano, sconvolta dalle ...

