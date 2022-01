Costa Rica, scontro tra minibus turistico e camion: 4 morti (Di sabato 8 gennaio 2022) Due turisti ameRicani e uno svizzero sono deceduti in uno scontro tra un minibus turistico e un camion nella provincia di Puntarenas, nel Costa Rica occidentale. Il minibus, il cui autista di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) Due turisti ameni e uno svizzero sono deceduti in unotra une unnella provincia di Puntarenas, neloccidentale. Il, il cui autista di ...

Advertising

damonini1979 : RT @MediasetTgcom24: Incidente stradale in Costa Rica: morti tre turisti, altri tre gravi #CostaRica - CdT_Online : Minibus finisce in un fosso, morto turista svizzero in Costa Rica - AilsaForshaw : RT @wonceptual: ??Costa Rica - AilsaForshaw : RT @wonceptual: ??Costa Rica - iHYUNHONI : costa rica -

Ultime Notizie dalla rete : Costa Rica Costa Rica, scontro tra minibus turistico e camion: 4 morti Due turisti americani e uno svizzero sono deceduti in uno scontro tra un minibus turistico e un camion nella provincia di Puntarenas, nel Costa Rica occidentale. Il minibus, il cui autista di nazionalita' costaricana e' deceduto, si stava dirigendo verso la regione turistica di Guanacaste, sulla costa del Pacifico, ma secondo le prime ...

Incidente stradale in Costa Rica: morti tre turisti, altri tre gravi Due turisti americani e uno svizzero sono rimasti uccisi in uno scontro tra un minibus e un camion nella provincia di Puntarenas, in Costa Rica. Secondo la polizia il minibus ha toccato il camion durante un sorpasso, è finito in un fosso e alcuni dei sacchi di zucchero che il camion stava trasportando sono caduti sul pullmino: i ...

Incidente stradale in Costa Rica: morti tre turisti, altri tre gravi TGCOM Uno svizzero e due statunitensi in viaggio morti in un incidente PUNTARENAS - Tre turisti, uno svizzero e due cittadine statunitensi, e l'autista costaricano di un minibus sono rimasti uccisi ieri in uno scontro tra questo veicolo e un camion nella provincia di Pun ...

Costa Rica: uno svizzero e due statunitensi morti in incidente Tre turisti, uno svizzero e due cittadine statunitensi, e l'autista costaricano di un minibus sono rimasti uccisi ieri in uno scontro tra questo veicolo e un camion nella provincia di Puntarenas, nell ...

Due turisti americani e uno svizzero sono deceduti in uno scontro tra un minibus turistico e un camion nella provincia di Puntarenas, neloccidentale. Il minibus, il cui autista di nazionalita' costaricana e' deceduto, si stava dirigendo verso la regione turistica di Guanacaste, sulladel Pacifico, ma secondo le prime ...Due turisti americani e uno svizzero sono rimasti uccisi in uno scontro tra un minibus e un camion nella provincia di Puntarenas, in. Secondo la polizia il minibus ha toccato il camion durante un sorpasso, è finito in un fosso e alcuni dei sacchi di zucchero che il camion stava trasportando sono caduti sul pullmino: i ...PUNTARENAS - Tre turisti, uno svizzero e due cittadine statunitensi, e l'autista costaricano di un minibus sono rimasti uccisi ieri in uno scontro tra questo veicolo e un camion nella provincia di Pun ...Tre turisti, uno svizzero e due cittadine statunitensi, e l'autista costaricano di un minibus sono rimasti uccisi ieri in uno scontro tra questo veicolo e un camion nella provincia di Puntarenas, nell ...