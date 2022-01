Coronavirus, niente più congedi parentali per i genitori: «Così i contagi esploderanno» (Di sabato 8 gennaio 2022) Alla fine parlerà, Mario Draghi, e ci metterà la faccia nello spiegare al paese le ultime misure decise dal suo governo per rispondere al picco di contagi da Coronavirus e dell’ondata in corso. E chissà se ci sarà modo di capire anche tanti aspetti che al momento sembrano essere senza un’adeguata risposta. Fino a quello che sembra essere un vero e proprio scandalo: i congedi parentali per Covid pagati, scaduti il 31 dicembre. A gennaio ormai ampiamente cominciato, del tema sembra non esservi traccia, mentre l’Italia conta oltre un milione e seicentomila persone positiva a Covid-19 in tutto il paese. Una massa di persone che porta con sé contatti strette e quarantene, all’alba dell’appuntamento di lunedì 10 gennaio, quando le scuole riapriranno e 11 milioni di persone si rimetteranno a quel punto in movimento. Mentre ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) Alla fine parlerà, Mario Draghi, e ci metterà la faccia nello spiegare al paese le ultime misure decise dal suo governo per rispondere al picco didae dell’ondata in corso. E chissà se ci sarà modo di capire anche tanti aspetti che al momento sembrano essere senza un’adeguata risposta. Fino a quello che sembra essere un vero e proprio scandalo: iper Covid pagati, scaduti il 31 dicembre. A gennaio ormai ampiamente cominciato, del tema sembra non esservi traccia, mentre l’Italia conta oltre un milione e seicentomila persone positiva a Covid-19 in tutto il paese. Una massa di persone che porta con sé contatti strette e quarantene, all’alba dell’appuntamento di lunedì 10 gennaio, quando le scuole riapriranno e 11 milioni di persone si rimetteranno a quel punto in movimento. Mentre ...

Advertising

loreval8 : Il virologo Galli è positivo al Covid: 'Non sto bene per niente, Omicrom non è una passeggiata' - 58_life58 : @Olga47969404 Verissimo e il governo italiano ha ipocritamente dimenticato il grande aiuto che ha offerto la Russia… - mabra01 : Fronte #covid : per niente rosee le valutazioni a breve terminr del Centro europeo per la prevenzione e il controll… - Mauro_di_Roma : 'test rapidi non servono a niente, il 50% delle volte danno un falso negativo'?!? Quando si dice avere una faccia d… - cdecom20 : Ma vi rendete conto in quale caos totale si trova il nostro governo riguardo la vicenda Covid?Gli italiani non ci s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus niente Coronavirus, niente più congedi parentali per i genitori: «Così i contagi esploderanno» Open Il sindaco di Raffadali sfida il ministro, scuole chiuse “Mi rimuova da amministratore” Il primo cittadino ha emesso l’ordinanza che vieta da lunedì la riapertura. Secondo lui non ci sono condizioni di sicurezza.

Atalanta nell’incertezza: niente 3-0 contro il Torino e rischio nuovo stop domani a Udine Bergamo, 8 gennaio - L’Atalanta naviga nel buio delle incertezze del nostro calcio, senza sapere quale epilogo avrà la partita non disputata giovedì al Gewiss Stadium contro il Torino e senza sapere s ...

Il primo cittadino ha emesso l’ordinanza che vieta da lunedì la riapertura. Secondo lui non ci sono condizioni di sicurezza.Bergamo, 8 gennaio - L’Atalanta naviga nel buio delle incertezze del nostro calcio, senza sapere quale epilogo avrà la partita non disputata giovedì al Gewiss Stadium contro il Torino e senza sapere s ...