Comunicato del Napoli: tifosi invitati ad anticipare l'ingresso contro la Sampdoria (Di sabato 8 gennaio 2022) La SSC Napoli comunica delle importanti indicazioni in vista della partita di domani contro la Sampdoria valida per la ventunesima giornata di Serie A. I tornelli del Maradona apriranno alle 14:00 e sarà obbligatorio all'interno dell'impianto utilizzare mascherine di tipo FFP2. Di seguito il Comunicato ufficiale del club: "In occasione della gara di Campionato contro la squadra della Sampdoria, in programma alle ore 16:30, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l'orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 14:00 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell'evento calcistico. Si invitano i ...

