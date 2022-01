Berlino chiede un test a chi è senza booster. Vienna rinvia l'obbligo di altri due mesi. Duterte arresta i No Vax

(Di sabato 8 gennaio 2022) La Germania pensa al siero per legge, ma c'è l'opposizione dei Liberali. Non paga la crociata di Macron contro i negazionisti: persi 4 punti percentuali. Prosegue il braccio di ferro negli Usa

Il Cremlinola fine dell'allargamento a Est della Nato, la cessazione di ogni ulteriore ... Ma quest'ultimo è malvisto da Washington , epotrebbe rimettere l'affare in discussione pur di ..., 07 gen 08:55 - Il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, ha chiesto maggiori restrizioni anticontagio per la gastronomia al fine di contrastare...La Germania pensa al siero per legge, ma c'è l'opposizione dei Liberali. Non paga la crociata di Macron contro i negazionisti: persi 4 punti percentuali. Prosegue il braccio di ferro negli Usa ..."In Occidente si descrive strumentalmente il confronto fra Nato e Russia come uno scontro fra Russia e Ucraina..." ...